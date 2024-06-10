ポケモンカード　レイジングサーフ未開封BOX　シュリンク付きです。

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・閲覧いただきありがとうございます。※ポケモンカードゲーム※・スカーレット\u0026バイオレット拡張パック ・レイジングサーフBOX 1箱 新品・未開封・シュリンク付きです。 1箱になります。・未開封商品の為、開封後の中身で評価をする方は購入をご遠慮下さい。・すり替え防止の為返品キャンセルも不可とさせて頂きますのでその点ご理解の上ご購入お願い致します。