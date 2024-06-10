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Technics テクニクス SL-DZ1200 デジタルターンテーブル メーカー：SL-DZ1200 品番：SL-DZ1200動作確認済み仕様に伴うキズ・汚れあります。個人で保管してたものになりますので写真にて判断よろしくお願いします。付属品は写真にあるものが全てです。少しでも気になる方や神経質な方は入札をお控え下さい。らくらくメルカリ便にて発送致します。種類...DJミキサー種類...CDJプレーヤー