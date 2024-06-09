羽生結弦　YUZU × BE@RBRICK for ANA歴代衣装コレクション

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(お値下げしました)ANAオリジナルYUZU×BE@RBRICK歴代衣装コレクション100%4体セットSEIMEIバラード一番パリの散歩道ANAジャージ商品到着時に箱から出して確認しましたが、その後は再び箱にしまって保管していました。即購入OKです。よろしくお願いします。