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Zildjian K costom hybrid ride 20\
商品番号 T93029366747
商品名

Zildjian K costom hybrid ride 20\" Kジルジャン
ブランド名 ジルジャン
特別価格 税込 14,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Zildjiankカスタムハイブリッドライドシンバル　20インチです^^神保彰さんプロデュースのシリーズで、多くのドラマーに長年愛されている名器です！十数年前に新品で購入した物で、ワンオーナー品です^^購入時期からも初期ロットじゃないかなと思います^^アタックの音の迫力、カップを鳴らした時の音や存在感、ハイブリッドらしくめちゃくちゃ良いライドシンバルです！割れ、ヒビ、歪み、キーホール等、致命的なダメージはありませんが、多少の経年感は見受けられますので、ご理解の上ご検討くださいm(__)m発送はプチプチに包んだ上で段ボールに入れて発送します！安心保証のらくらくメルカリ便です^^過去にもシンバル発送経験があり、ありがたい事に高評価頂いてますので、安心してお買い上げください！丁寧に梱包し、発送いたします^^即購入歓迎です！宜しくお願いします^^#Machiシンバル種類···ライドシンバルメーカー希望小売価格　¥66,550
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