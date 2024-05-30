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商品詳細
大きさ 高さ約７．３cm 幅約１１cm×約９cm 重さ約２４４g箱の金具に傷みがあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国 玉石白玉彫刻 桃 置物 時代箱付 M R5371
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