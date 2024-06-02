VOX Nutube搭載 キーボードアンプ VX50 KB コンパクト 軽量

【美品】VOXNutube搭載キーボードアンプVX50KBコンパクト軽量設計50Wの大出力・3か月前に購入しました。・2度使用したのみです。・ペット・喫煙者無しです。即購入ok【製品特徴】小型・軽量のVXシリーズ・アンプに、新真空管Nutubeを搭載した50Wのキーボード用モデルが新登場。高域までクリアなサウンドを出力するコアキシャル・スピーカー、余裕ある出力で豊かな低域を再生するバスレフ構造など、小型・軽量ながら高音質を生み出すための仕様を凝縮。3チャンネル仕様で、それぞれに独立したボリュームを装備し、さらにCH3はマイク入力にも対応。手軽に持ち運べる簡易PAシステムとしても活躍します。さらに、AUXIN端子やヘッドホン端子、PA機器などに接続できるLINEOUT端子など、入出力端子も充実。また、ステージ用モニター・アンプにも最適です。【仕様】入出力端子NPUTCH1端子:標準フォーン・ジャック(アンバランス)INPUTCH2端子:標準フォーン・ジャック(アンバランス)INPUTCH3端子*:標準フォーン・ジャック(アンバランス)、LINE/MIC入力レベル切り替え可能AUXIN端子:ステレオ・ミニ・フォーン・ジャックLINEOUT端子:標準フォーン・ジャック(アンバランス)PHONES端子:ステレオ・ミニ・フォーン・ジャック真空管:Nutube6P1イコライザーBASS:±10dB@100HzMIDDLE:±10dB@700HzTREBLE:±10dB@10kHzパワー・アンプ出力:最大約50WRMSスピーカー:VOXオリジナル8インチ・スピーカーwithツイーター(コアキシャル2way)電源:ACアダプター(DC19V)消費電流:3.42A付属品:ACアダプター、電源コード#VOX#ヴォックス#Nutube#キーボードアンプ#VX50#コンパクト#軽量設計#50W#大出力#自宅練習#スタジオ#ステージ#マイク入力#弾き語り#新真空管アンプ種類···その他アンプ



VOX Nutube搭載 キーボードアンプ VX50 KB コンパクト 軽量設計 50Wの大出力 自宅練習 スタジオ ステージに最適 マイク入力 弾き語り



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VX50 KB - Vox Amps



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VOX Nutube搭載 アコースティックギターアンプ VX50 AG コンパクト 軽量設計 50Wの大出力 自宅練習 スタジオ ステージに最適 マイク入力 弾き語り



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