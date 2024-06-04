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ポケモンカードゲーム ソード＆シールド VSTARユニバース
商品番号 S41786746021
商品名

ポケモンカードゲーム ソード＆シールド VSTARユニバース
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームソード＆シールドハイクラスパックVSTARユニバースBOXもともとシュリンク包装のものでしたが、再シュリンクを疑うコメントをいくつかいただきましたので、あえて開封しております。・製造番号(LOT番号）は10枚すべて一致・10枚入です・すべて未開封です箱の状態も比較的きれいですが、箱の横部分にシュリンクの圧迫によるゆがみが多少あります。写真にてご確認ください。商品に張られた付箋に記載してある数字がこの商品BOXの製造番号(LOT番号）になります。気になる方はご購入をお控えください。ボックスパックシングル...ボックス(box)
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