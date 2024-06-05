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ONKYO システムコンポ
商品番号 J10027153925
商品名

ONKYO システムコンポ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ONKYOコンポセットジャンクStereocassettedeckk-s7gx通電のみ確認してますFM.AMチューナーr-805tx通電確認のみcompactdiskplayerc-705tx2台共に通電確認済みトレイは開きますが読み込みませんaudiocdrecordercdr-205tx通電確認済みトレイ空きますが読み込みませんスピーカーは音出ます質問等には申し訳ありませんが詳しくない為お答え出来ないと思います部品取り等にお使いください
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