MEINL MCAJ100BK-MA カホン セット 極美品

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商品詳細
2年ほど前に購入したものです。購入後は数時間使用した程度で、とても綺麗な状態です。クッションパッド(使用済み)、専用カバー(未使用)もお付け致します。パッドはおしりが痛くならない為のものですが、滑り止め、キズ防止にもなるので重宝すると思います。非喫煙・ペットなし・自宅のみでの使用^^トラブル防止の為、取り置き・専用・価格交渉はお断りさせていただきます。価格は徐々に見直していく方針ですので予めご了承ください。他サイトでも出品しておりますので、購入前にコメントいただければと思います。商品の状態は画像でご判断していただき、nc/nrでお願いします。＊商品の詳細・仕様などはWebでご確認ください
http://narcologia.ru/goods/navigate591630.html
http://narcologia.ru/goods/navigate997230.html
http://narcologia.ru/goods/ordering569279.html
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