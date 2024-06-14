【JAZZ向き】ソプラノサックス用マウスピース　エボナイト製　ノーブランド開き５

ソプラノサックス用マウスピース ノーブランド エボナイト製開き５相当 中古 です。使用していないマウスピースを出品します。レスポンスが良く、JAZZ向きです。付属品は、ありません。本体のみです。0.8mmのパッチを貼っています。使用するリガチャーは、ロブナーとの相性が良いと思います。外観は、使用に伴うリガチャー跡やすり傷がありますので、新品同様をお探しの方はご遠慮ください。中古品であることをご理解して頂ける方のご購入をお願い致します。＃ソプラノサックス＃リガチャー



ソプラノサックス用マウスピース エボナイト S-5



ソプラノサックス用マウスピース エボナイト S-5



SN-5 ソプラニーノサックスマウスピース エボナイト #5



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YANAGISAWA エボナイト5SS マウスピース ソプラノサックス用 エボナイト #5 【ヤナギサワ】



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T-5 テナーサックスマウスピース エボナイト #5



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