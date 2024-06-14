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【JAZZ向き】ソプラノサックス用マウスピース　エボナイト製　ノーブランド開き５
商品番号 D46638131300
商品名

【JAZZ向き】ソプラノサックス用マウスピース　エボナイト製　ノーブランド開き５
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソプラノサックス用マウスピース　ノーブランド　エボナイト製開き５相当　中古　です。使用していないマウスピースを出品します。レスポンスが良く、JAZZ向きです。付属品は、ありません。本体のみです。0.8mmのパッチを貼っています。使用するリガチャーは、ロブナーとの相性が良いと思います。外観は、使用に伴うリガチャー跡やすり傷がありますので、新品同様をお探しの方はご遠慮ください。中古品であることをご理解して頂ける方のご購入をお願い致します。＃ソプラノサックス＃リガチャー
http://narcologia.ru/goods/subtropical657301.html
http://narcologia.ru/goods/marshal474280.html
http://narcologia.ru/goods/message832027.html

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