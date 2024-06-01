daum、ガラスの置き物

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商品詳細
daum（ドーム）のガラスの置き物、オブジェです。高さ、約25.5センチ横、約19センチ素人採寸なので多少の誤差はお許しください飾り棚にて観賞用としておりました。時々掃除のため、拭いたりしていましたので目立った傷はありませんが、気づかない小傷があるかもしれません。大きさもあり、かなりずっしりと重く安定性もあり見栄えのするお品です。破損や不着などのトラブル回避のため、返品はお受けしておりません。ご了承ください。
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