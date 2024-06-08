ポケモンカード　カミツレのきらめきSR

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商品詳細
ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SRこちらの商品をご覧いただき、ありがとうございます。コレクション整理のため出品しました。パックから自引き後、スリーブに入れて保管しております。ただ、写真にてご確認していただきたいのですが、初期傷がございます。そのため、相場より安く出品しました。商品を送る際は、スリーブ、硬質ケースに入れて行います。すり替え防止のため、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
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