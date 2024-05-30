掛け軸 一正 紅富士双鶴 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

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掛け軸一正紅富士双鶴絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）394×1019ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 一正 紅富士双鶴 幸運 開運 招福 吉祥 吉兆 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#一正#紅富士双鶴#紅富士#赤富士#双鶴#鶴#吉祥開運#富士山#富士#霊峰#慶祝画#招福#吉祥#開運#吉兆#長寿#開店#開業#開店祝い#開業祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景