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滝沢歌舞伎ZERO ステージフォト(深澤辰哉)17枚セット
商品番号 M27331721396
商品名

滝沢歌舞伎ZERO ステージフォト(深澤辰哉)17枚セット
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,239 円
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商品詳細

SnowMan深澤辰哉くん・滝沢歌舞伎ZERO2021ステフォ①②③④⑪⑫⑬⑭⑮⑯→新橋演舞場Ver.80・81・82→御園座Ver.・滝沢歌舞伎ZERO2022ステフォ⑮⑯⑰⑳＊計17枚セット＊新品未開封でございます。＊暗所にて保管しておりましたが、素人管理の為、初期スレ等気になる方はご購入をご遠慮下さい。目立った汚れはございませんが経年劣化の傷がある場合もございます。1度人の手に渡った中古品という事もご理解頂いた上でのご購入をお願いしております。＊梱包方法のご相談◎＊お値下げのご相談◎ジャンル···ジャニーズグッズ種類···写真#SnowMan#深澤辰哉#滝沢歌舞伎#滝沢歌舞伎ZERO#ステージフォト#ステフォ
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