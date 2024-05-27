ミュウ　ポケモンカード　e 119/128★ ネオサイコウェーブ

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ご覧いただきありがとうございます。長年の自宅保管のため、傷や劣化があります。状態は写真の通りです。もっとここのアップが見たいなどあればコメントいただければ追加します。普通郵便にて、厚紙で挟み、スリーブの上からマスキングテープで固定して郵送になります。送料、梱包代を上乗せでご希望の配送方法で発送致します。種類···ポケモンカード(ポケカ)