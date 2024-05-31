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ROC-N-SOC ロックンソック ドラムスローン
商品番号 J56927797772
商品名

ROC-N-SOC ロックンソック ドラムスローン
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 12,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロックンソックのサドル型ドラムスローンです。色は青です。シートと脚部のセットです。1年程前に購入して室内でのみ使用していました。複数のドラムスローンを所持していてこちらはあまり使用していないので出品しました。金属部は錆などありません。座面もシミ、汚れ、破れなどなく、とても綺麗です。全体的に使用頻度が少ないので特に目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。脚部はロックンソック純正品です。型番がMS-BSOで高さが46cm〜61cmまで調整できる標準のサイズです。シートの裏側は旧型ではなく2箇所のネジで固定出来る新型のシートです。発送の際は商品を緩衝材に包んで段ボールに入れて発送いたします。大切に保管していますが、あくまで自宅での保管となりますので、神経質な方や状態を極度に気になされる方はご購入をご遠慮ください。
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