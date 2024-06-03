★絶版当時モノ★新品未使用★デジモンアドベンチャーぬいモンＤＸトゲモン

フィギュア種類···アクションフィギュア♥︎この度は数ある中から私どもの掲載商品をご覧頂きありがとうございます心より感謝致します☆☆☆キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム素材···その他★★SHOP陳列品や個人からの入手購入品では無いので不特定多数の手には触れてない商品です★即決即購入OK‼︎専用BOX入 送料手数料込み★即決即購入OK‼︎店舗への未展示物★正規品最終入荷★SHOPへの入荷前商品★在庫無くなり次第終了品★次回入手不可能品★年数経過品ダメージ有り★■最終プライス品の為割引き対象外につき価格交渉はご遠慮願っておりますご了承の程宜しくお願い致します☆☆☆専用箱付の一体になります絶版 限定 新品 未使用 未開封 ビンテージ品絶版限定.絶滅品.当時物年代物.新品.未使用.未開封.保存版.未展示品.入手困難品.コレクター向.Aランク品.オークション向ビンテージレア物.蔵出し箱入箱出し美品コンディション良好品スペシャル完全保管品デジモンアドベンチャー:ぬいモンＤＸシリーズ大集合‼︎トゲモン自由にポーズがとれるよ‼︎発売元:株式会社バンダイキャラクター事業部BANDAI1999MADEINCHINA●サイズ：外箱縦約29.8cm横約23.0cm奥行き約24.8cm●書込み:なし●状態：入手後は室内にてロッカーに入れて保管していました。新品未使用の東映アニメーション承認BANDAI公式商品です。倉庫整理に伴い出品することにしました。日焼けや汚れなどはありません美品ですが、使用感が気になる方は掲載写真でご確認ください☆☆☆★注意事項:こちらの商品は新品未使用店舗への未展示品として出品している商品ですのでご理解出来る方のご購入お待ちしております完全完品選出をお求めの方ジャッジに厳しい方神経質な方のご利用ご購入はご遠慮願っておりますご理解ご了承の程宜しくお願い致します☆尚、本品は入れ替えすり替え防止等の為に返品交換はご遠慮願っておりますご理解ご了承の程宜しくお願い致します☆☆☆



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