肉筆日本画　角井満夫　闘牛　共シール　書画、骨董品、美術品

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商品詳細
絵画の種類···日本画形式···額縁入り主題···動物主な画材···その他茨城県出身 角井満夫の肉筆日本画闘牛 共シールです。目立つような汚れ等無く良い状態と思います。額の大きさ横66 縦73cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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