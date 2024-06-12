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肉筆日本画　角井満夫　闘牛　共シール　書画、骨董品、美術品
商品番号 A18360902601
商品名

肉筆日本画　角井満夫　闘牛　共シール　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 6,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···日本画形式···額縁入り主題···動物主な画材···その他茨城県出身　角井満夫の肉筆日本画闘牛　共シールです。目立つような汚れ等無く良い状態と思います。額の大きさ横66　縦73cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic613512.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation79524.html
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