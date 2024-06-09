GLAY JIRO使用ピック

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商品詳細
20thANNIVERSARYツアーの愛知公演でゲットしたピックになります。ゲットしてからは画像3枚目のチケットケースに入れたまま保管しておりました。#GLAY#GLAYER#HAPPYSWING#ピック#非売品#レア#JIRO
http://narcologia.ru/goods/procurement9733.html
http://narcologia.ru/goods/traverse664026.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose440540.html
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