家庭教師ヒットマンREBORN マーレリング 白蘭

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。家庭教師ヒットマンREBORN白蘭使用の大空のマーレリングです。プラスチック製などでは無く、ずっしりとしてます。付属の袋やチェーンはありません。購入より年数が経っていますので、小さな傷があるかもしれません。他にもボンゴレリング出品しています。よろしければご覧下さい。プロフィール欄もご覧下さい。#家庭教師ヒットマンREBORN#リボーン#白蘭#マーレリング#ミルフィオーレ#大空#リング#指輪
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