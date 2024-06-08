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SLAM DUNK 流川楓セット
商品番号 N60408890509
商品名

SLAM DUNK 流川楓セット
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SLAMDUNKの映画グッズ流川楓物をセットにしました！①特典のアクリルスタンド②フィギュア③キーホルダー④ドリンクホルダー⑤ポストカード※正式名称でなくてすみません。傷等にならないようには梱包(再利用ダンボール)しようとは思いますが、梱包初心者の為気になる方は購入おすすめ出来ません。❌バラ売りは検討していません❌⚠️別サイトでも出品致しますので、急遽出品をキャンセルする可能性があります。よろしくお願い致します。グッズ種類···カード/シール、ポストカード、スラムダンク、SLAMDUNK、流川楓、流川
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