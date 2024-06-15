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自社配送込★美品★DONNER 電子ピアノ
商品番号 R53738202244
商品名

自社配送込★美品★DONNER 電子ピアノ
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 14,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■横浜市都筑区より４０ｋｍ圏内限定商品です■電子ピアノドナー　電子ピアノ入荷ですヘッドフォンとチェアのセットになります。練習用にオススメです。この機会に◆サイズW１３６　D４０　Ｈ８４Ｗ５３　Ｄ３３　Ｈ４６　（チェア）◆コンディション一部タッチアップしている箇所ございますが、全体的に美観を損ねるような目立った難点はございません。横浜都筑のショールムに展示しております◆送料横浜市都筑区の当店より　　３０ｋｍ圏内　スタッフ2名標準送料込み４０ｋｍ圏内　スタッフ1名標準送料込み　（2名追加5000円）階段作業　１Ｆ毎に￥１，０００－■その他の地域配送不可となります■店頭お渡し歓迎※易損品につき店頭で動作確認いただきます。コメントでご連絡いただいた場合、￥５，０００－お値引き＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
http://narcologia.ru/goods/kindness160805.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric305345.html
http://narcologia.ru/goods/stair25500.html

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