■横浜市都筑区より４０ｋｍ圏内限定商品です■電子ピアノドナー 電子ピアノ入荷ですヘッドフォンとチェアのセットになります。練習用にオススメです。この機会に◆サイズW１３６ D４０ Ｈ８４Ｗ５３ Ｄ３３ Ｈ４６ （チェア）◆コンディション一部タッチアップしている箇所ございますが、全体的に美観を損ねるような目立った難点はございません。横浜都筑のショールムに展示しております◆送料横浜市都筑区の当店より ３０ｋｍ圏内 スタッフ2名標準送料込み４０ｋｍ圏内 スタッフ1名標準送料込み （2名追加5000円）階段作業 １Ｆ毎に￥１，０００－■その他の地域配送不可となります■店頭お渡し歓迎※易損品につき店頭で動作確認いただきます。コメントでご連絡いただいた場合、￥５，０００－お値引き＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



自社配送込★美品★DONNER 電子ピアノ 練習用 ピアノ ドナー - 家具インテリア WonderLand NeverLand



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Donner 電子ピアノ 88鍵盤 でんしぴあの セミウエイト鍵盤 タッチ MIDI 3本ペダル スタンド アダプター付 温かみを感じる木製 初心者 日本語説明書 オーク調 DDP-60



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