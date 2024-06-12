PSGジャパンツアー2023 tシャツ＆扇子

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商品詳細
#ParisSaint-GermainJAPANTOUR#PSGジャパンツアー2023▫︎Tシャツ１枚＋扇子1▫︎TシャツはLサイズです【Tシャツ詳細】◻︎L：着丈:約74cm/身幅:約55cm/袖丈:約22cm◻︎綿:100%▫︎観戦予定日インターハイと重なり行けませんでした。新品，未使用です。ジャンル（スポーツ選手）···サッカー
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http://narcologia.ru/goods/stair29000.html
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