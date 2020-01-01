サクラ大戦 真宮寺さくら フィギュア 2体

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■サクラ大戦フルアクションドールシリーズ真宮寺さくら・平服仕様・戦闘服仕様■サイズ■状態新品未使用箱入りのまま暗所にて保管していました。美品だと思いますが古いお品であることをご理解の上、よく商品画像をご覧いただいてのご購入をお願い致します。■配送衝撃や濡れに配慮して大切に梱包させていただきます。■喫煙者、ペットはいません。 フィギュア人形セガ・エンタープライゼスツクダホビー#当時物#####★522フィギュア種類...アクションフィギュア性別...女