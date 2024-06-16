ミュウ VMAX UR PSA10

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商品詳細
PSA10です。Psawebにて番号検索して確認できます。PSA9/10等の高い評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/線傷等がある場合がございます。PSAの基準以上の品質を求める方は購入を控えてください。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。〈検索用ワード〉ポケカ短縮ポケモンカード・ポケカ・pokemon限定・プロモ・スペシャルアート・SA・SR・SSR・SA・HR・UR・CHR・CSR・AR・SARVMAX・PSA9・PSA10・BGS9・BGS10・鑑定リザードン・ピカチュウ・・アセロラ・リーリエ・ブラッキー・イーブイ・ナンジャモ・ミモザ・キハダ・エリカバイオレット・クレイバースト・151・黒炎の支配者ポケモンカード鑑定品
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