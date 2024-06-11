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【大幅値下げ中】新品★ 古墨 古梅園製墨 監院 江川辰三 年代貴重品
商品番号 J56418963115
商品名

【大幅値下げ中】新品★ 古墨 古梅園製墨 監院 江川辰三 年代貴重品
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。大切にしてくださる方であれば多少のお値下げ交渉可コメントください。◾️奈良の老舗墨舗　1577年創業　古梅園の古墨　極上油煙墨　高級品です。監院　江川辰三さん新品、未使用保管。未使用、新品保管品。未開封でしたが、この写真撮影のために初めて開封いたしました。ご理解下さい。※高級品となりますので、書道用品にご理解のある方のご購入をお願いいたします。※古墨につき、投機的な方のご購入はご遠慮下さい。書道・習字用品···墨
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