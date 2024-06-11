割引【P】懐石 絵唐津 鏡山窯 井上東也 向付 5客 共箱②（230911E）

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数あるお品物の中からご覧頂きまして有難う御座います。♢懐石唐津絵唐津鏡山窯井上東也向付小鉢5客栞共箱割れ欠け等目立った大きな傷み無し寸法約8.5cm四方×高さ約9.5cm共箱に収めて発送致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。#その他Peace出品の器一覧