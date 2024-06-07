坂本龍一「MIDI CLUB会報」全セット

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◆かなり変色している物もありますが封筒や同封物なども含め1987年No.1〜1988年No.10のタブロイド版「MIDICLUB会報」を一式セットで出品させていただきます。※会員番号お知らせシールは記名がある為、除いています。(写真9枚目はMIDICLUBスタート前のvol.13です)◆届いた状態のまま封筒に入れていた為、折り跡が強めについています。暗所で保管していましたが経年による変色焼けがかなりあります。古紙特有の臭いもありますので気になられる方は購入お控え願います。※ポストカード下の部分に擦れ、シワあり。※入会特典のステッカー・会員証は比較的きれいな状態ですがステッカーに、重なって入っていたカードの跡がついています。(写真3枚目)◆MIDI所属アーティスト坂本龍一 立花ハジメ 高橋鮎生 ローザ・ルクセンブルグ上野耕路 大貫妙子 EPOかしぶち哲郎 清水信之 鈴木さえ子 ミッチ・ライブ おしゃれテレビ 矢野顕子など ◆写真で状態をよく確認いただき経年劣化をご理解いただける方にコレクションを引き継いでいただければ幸いです。※最後の写真のように1〜2部ずつ当時の封筒に入れて(宛名部分は消しています)宅急便コンパクトで発送いたします。#YMO#ぴっぴYMOと周辺アーティスト商品