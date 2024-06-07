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CE24 輪島 花唐草金蒔絵 黒塗火鉢 草花細密梨地帯紋 木製 真鍮 銅盤 漆芸
商品番号 T39042621309
商品名

CE24 輪島 花唐草金蒔絵 黒塗火鉢 草花細密梨地帯紋 木製 真鍮 銅盤 漆芸
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎同梱不可梨地の施された花唐草文様の美しい蒔絵の黒塗火鉢でございます。スレ、キズ、ヤケ、緑青等、経年による使用感はありますが状態は良いかと思います。一箇所漆のヒビがありますが問題はありません。屏風の影響で金縁に見える写真もありますが金縁ではありません。幅約27.8cm×27.8cm高さ約25.7cm炉口径約21.6cm総重量約2621g#輪島塗#草花#金蒔絵#黒塗#火鉢#一対#唐草#梨地帯文様#銅製#黒漆#伝統工芸品#煎茶道具#茶道具#炉#時代#骨董#仏具#美術品#g1250
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