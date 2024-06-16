新品未使用！ファーイーストカフェ（小田和正）☆ プルオーバー刺繍パーカー

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ゆったりとしたシルエットが可愛いパーカーです。厚めの生地と裏起毛で冬でも暖かく着られます。このサイズは完売しており手に入らないです。他にもカフェTなどを出品していますので、ぜひご覧ください。#ファーイーストカフェ－－－－－－－－✂︎－－－－－－－－★サイズ★L（男女兼用）着丈…72cm身幅…72cm袖…52cm肩幅…69cm★素材★綿…52%ポリエステル…48%★カラー★フロストパープル★状態★新品未使用★配送方法★メルカリ便（匿名配送）－－－－－－－－✂︎－－－－－－－－購入前に自己紹介をご確認ください。よろしくお願いいたします。〈検索〉小田和正、FAREASTCAFE、グッズ、限定、完売