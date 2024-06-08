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人間国宝　加藤卓男作　白釉　梅図　扁壷　共箱　M　R5120
商品番号 G35119359624
商品名

人間国宝　加藤卓男作　白釉　梅図　扁壷　共箱　M　R5120
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 11,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１７cm　幅約１６cm×約７cm　口外径約４cm×約６cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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