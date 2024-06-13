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ファーバーカステル ピットパステル色鉛筆 36色セット 缶入り
商品番号 O61546657197
商品名

ファーバーカステル ピットパステル色鉛筆 36色セット 缶入り
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。Amazonのサイトで1年程前に購入しました、ファーバーカステルピットパステル色鉛筆36色セットです。パステルアートに興味があり購入したのですが、なかなか時間がとれず、ほとんど使わずに保管していました(数本の色を短時間使用しました)。外箱の缶の裏側に、保管による小さなキズがありますが、概ね美品です。自宅保管を気になさらない方にお譲りします。いかがでしょうか。丁寧に包んでお届けいたします。◾️ファーバーカステルピットパステル色鉛筆36色セット缶入り定価　7,800円
http://narcologia.ru/goods/troupe535611.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant440582.html
http://narcologia.ru/goods/financier408560.html
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