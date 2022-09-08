カールスモーキー石井 本人実使用品 米米クラブ 石井竜也 靴 コンサート

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商品詳細
諸事用により入手経路はお伝えできませんが、米米CLUB時代のコンサートで使用された靴になります。◆状態：本人実使用品 入手後暗所保管＝検索用＝米米クラブ米米CLUBカールスモーキー石井石井ビューティーテッペイちゃんTATUYAISHIIシャリシャリズムSHARISHARISM
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