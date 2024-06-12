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- 畦地 梅太郎 ⑦ ひとやすみ “限定版画集 山男誕生” さらに値下げしました！
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商品詳細
畦地梅太郎 限定版画集 山男誕生⑦ひとやすみ限定50部の内19番になります創文社 昭和48年9月発行作品 縦29cm×横22cm（余白部分含む）台紙 縦44cm×35.5cm額装無しです古い物で実家の棚に置いてありました木版画や台紙に経年劣化による日焼けやシミなどあります（写真8枚目は参考までに）写真に載せましたがもし見落としありましたお許しください長期自宅保管に理解のある方のみご検討よろしくお願いします※返品はご遠慮ください#畦地梅太郎#版画#サイン入り#冬山の家族#ものの気配#よろこびの山#みどりの山#山を行く#季節をまつ#ひとやすみ#火の山#限定版画集#山男誕生
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