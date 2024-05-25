ディズニー40周年 モーメンツ ダッフィー14点セット ...

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商品詳細
【新品未使用】ディズニーランド40周年ディズニー40周年モーメンツゴーラウンドダッフィー14点セットダッフィー＆フレンズディズニーシー限定のダッフィーセットです！01ベース:ルミナスゴールド02モーメントパーツ:マイフレンドダッフィー03イヤーパーツ:ダッフィー04アルファベットパーツ:ＤＵＦＦＹ ミッキー2個 シンデレラ城 合計8点05チャーム:ダッフィー06チェーン:ゴールド07クレイドル:ロイヤルタイプ総合計14点※自宅保管なのでご理解頂ける方のご購入お願いします。※神経質な方、完璧を求めるかたは入札をお控えください。※新品未使用ですが、形式上は中古品になりますので、ご理解頂ける方にお願いいたします。※ペット、喫煙者いません。尚、すり替え防止の為、返品致しかねます。らくらくメルカリ便にて発送致します。宜しくお願いいたします。#ディズニーリゾート#ディズニー#ディズニーシー#ディズニーランド#ミッキー#ミニー#ドナルド#グーフィー#プルート#デージー#チップデール#ダッフィー#シェリーメイ#ジェラトーニ#ステラルー#クッキーアン#オルメル#リーナベル#ぬいぐるみ#ぬいぐるみバッジ#ぬいぐるみキーチェーン#ピンバッジ#TDR#ダッフィーアンドフレンズ#20周年#40周年#カチューシャ#ショルダーバッグ#スーベニア#スーベニアランチケース#リルリンリン#ウィンタートゥインクリングタウン#TokyoDisneyland#TokyoDisneySea#東京ディズニーランド#東京ディズニーシー#ディズニーリゾート#ディズニーワールド#マジックキングダム#Disneyland#DisneyWorld#TDL#ディズニー40周年#東京ディズニーリゾート#東京ディズニーランドホテル#ホテルミラコスタ#ドリームガーランド#ディズニー40周年ガーランド#ディズニーホテルキャラクター...ディズニー
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