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- 【 加藤重高 】重高作 斑釉茶碗 茶碗 茶道具
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商品詳細
【加藤重高】重高作斑釉茶碗茶碗茶道具写真に写っている物が付属いたしますサイズ横幅13cm高さ8cmキズヒビ汚れ目立った不具合はございません↓↓他にも出品しております↓↓#SHALOM_陶芸_食器_茶道具✨2
http://narcologia.ru/goods/freshman395956.html
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