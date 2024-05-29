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★ストラディバリウス バイオリン チェコスロバキア製　ケース付属★
商品番号 K73725525598
商品名

★ストラディバリウス バイオリン チェコスロバキア製　ケース付属★
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧いただきありがとうございます。☆迅速、丁寧なお取引ができるように努力しております。★AntoniusStradivariusストラディバリウスバイオリンチェコスロバキア製　ケース付属★【コンディション】使用に伴う小スレや小キズはございますが、大きなダメージはなく、良好なコンディションを保っております！詳細は未確認ですので、現状品での出品となります。調整は必要だと思います。ケース、弦が付属します。弓は付属しません。ケースには湿度計も付属しております！希少なストラディバリウスのバイオリンです！この機会に是非！【付属品】・バイオリン・ケース（湿度計付き）・他付属品※弓は付属しません。★安心の返品保証★T-16※商品到着後、万が一問題があった場合、到着後5日以内にご連絡いただければ初期不良にも対応させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/message613227.html
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