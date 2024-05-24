DEZERT 千秋プロデュース ペアピアス シルバー

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【ChiakixOCCULTMUSIC】ペアピアス（シルバー）本人とOccultMusicで一から考えて創り上げた千秋プロデュースのペアピアスです。ハートにはChiakiとOMの刻印。クロスチェーンは取り外し可能なので、ハートだけのピアスとしても楽しむこともできます。付属品は・オリジナル巾着袋・オリジナル化粧箱のセットとなっております。素材：真鍮（シルバーコーティング）化粧箱と巾着にはロゴがプリントされます。新品未使用品になります。製造時の初期スレ等をお気になさる方はご購入をお控え願います。