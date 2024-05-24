高橋義治　銅版画　作品

銅版画独特の表現が、とてもよく出ています。茶色いの空は現実はないのですが、それ故に山の大地に広がる、沢山の生き物たちがそこで潤いながら生きているんだな〜と感じさせます。作家紹介 高橋義治1943年(昭和18年)東京に生まれる1965年(昭和40年)東京芸術大学油画科卒業（小磯良平クラス）卒業と同時に単身ドイツへ渡る。1966-69年(昭和41-44年)国立ミュンヘン芸術大学油画科1973年(昭和48年)国立ミュンヘン大学講師1974-81年(昭和49-56年)ザルツブルグカレッジ講師1981-84年(昭和56-59年)ザルツブルグカレッジ エッチング主任1986-89年(昭和61年-平成元年)インターナショナル・サマーアカデミーザルツブルグ エッチング主任1988年(昭和63年)インターナショナル・サマーアカデミーザールラント 水彩主任1990年(平成2年)自宅アトリエのあるドイツ・バイエルン州バド・ライヒェンハルにて制作活動に専念する1998年(平成10年)バド・ライヒェンハルにて没するコレクションオーストリー文部省オーストリー、ザルツプルグ市文化庁オーストリー、ザルツプルグ市立大学 図書館の天井壁画ドイツ、パド、ライヒェンハル市立病院受賞経歴芸術家の登竜門であるザルツプルグ市のコンクールで1等及び2等獲得。その際、画家オスカー・ココシュカ氏の目に留まり、当時の「ギャラリーウェルツ」オーナーへオスカー氏が「この青年は将来性があるから作品を扱いなさい」と助言。ヨーロッパで人気を博すきっかけとなる。ザルツプルグ市の版画工房協会最優秀賞受賞。発送は作品のみの発送になります。



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敵な作品です 高橋義治 カラー銅版画 「時計のある静物」 東京藝大卒 ...



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蔵出 近・現代アートコレクションALL1000円スタート売切] 現代美術作家 ...



☆高橋義治☆ 空を飛ぶ鳥(銅版画、エッチング)｜売買された ...



真作】【WISH】高橋義治「鳥と星と月」銅版画 直筆サイン 〇イタリア ...



髙橋義治展 – 銀座のギャラリー・画廊 – 銀座アートホール



Yoshi.takahashi_髙橋義治1943 - 192「夢みる鳥の世界」銅版画 1985 ...



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Yoshi.takahashi_髙橋義治1943



高橋義治『深海魚Ⅰ』銅版画 ed.29/95. 鉛筆サイン 額、箱付き (銅版画 ...