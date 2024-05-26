関ヶ原✕原哲夫コラボポスターB2・B1サイズセット

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【最終値下げ】関ヶ原合戦410年祭と、北斗の拳でお馴染み原哲夫さんの貴重な非売品コラボポスターです。コレクション整理のため出品致します。B2サイズとB1サイズのセットになります。写真は反射しています。他の写真と併せてご検討ください。経年劣化による変色等も縁に見られます。その点を踏まえてご検討いただけますようお願い致します。写真の5枚目からはB1サイズのもので、B1の方にはとくに、小さな跡や、一部ですが剥がれた箇所があります。ご留意ください。背面の変色が顕著です。丸めて、ダンボールで梱包し配送予定。#原哲夫#戦国時代#関ヶ原#ポスター