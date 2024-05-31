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- 最終値引き★ ゴッドフライド・マルタ『スワンレイク』複製画・バレエ 白鳥の湖
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商品詳細
【商品説明】作家名：ゴッドフライド・マルタ作品名：スワンレイク技法：複製画額サイズ：ヨコ450ｘタテ380ｘ厚25（mm）絵サイズ：ヨコ340ｘタテ265（mm）【補足説明】新品 額付き（樹脂製：表面ゲル加工）【商品解説】■ゴッドフライ・マルタメキシコ女性作家躍動感の溢れる素晴らしいアートです素材・材質：樹脂フレームサイズ：W45×H38cm重量：約0.9kg仕様：絵の表面を特殊ゲル加工付属品：紐【ゲル加工について】絵の表面に透明なゲルを塗り凹凸ができ、油絵のような質感を出しています。形式...額縁入り主題...人物・肖像
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