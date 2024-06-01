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- 表千家【尋牛斎 箱書】【膳所 陽炎園】『茄子茶入・銘 武蔵野』在印 共箱 仕服
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商品詳細
【久田宗也(尋牛斎)ひさだそうや】1925年～2010年茶道表千家流久田家十二世家元。京都市生まれ。本名は和彦、号は半床庵・尋牛斎。十一世無適斎宗也の長男。京都大学文学部史学科史学科卒。十三世即中斎千宗左に師事。【膳所焼ぜぜやき】近江国膳所（大津市膳所）付近の陶器で、まず瀬田焼の名で元和（１６１５～２４）ごろに起こったといわれ、のちに膳所焼となりました。大正８年（１９１９）、遠州ゆかりの茶陶の名窯の廃絶を惜しんだ膳所の岩崎健三が、時の日本画壇の巨匠、山元春挙とともに膳所窯を復興し、その工房を陽炎園（かげろうえん）としました。膳所焼の古窯としては、大江窯・国分窯が著名で、茶陶を主に焼き、どちらも瀬戸系の陶法で鉄釉を特色としています。◎サイズ(蓋を除く)高さ約６㎝胴径約７㎝◎桐共箱・仕覆。◎状態経年や使用に伴う多少のスレや汚れなどあるかと思いますが、目立つイタミは無く良い状態です。◎真作保証いたします。◎返品は商品到着後１週間以内に限らせていただきます。◎宜しくお願いいたします。
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