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テレキャスターネック（No37）貼りメープル指板22Fローステッドネック
商品番号 N95155766208
商品名

テレキャスターネック（No37）貼りメープル指板22Fローステッドネック
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 9,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材料:メイプルネックフィンガーボード:貼りメイプル指板指板半径:9.5\"チューナー穴:10ｍｍナットbone:42ｍｍフレット:22.ジャンボフレット仕上げ:ニトロサテン塗装仕上げ色:ローステッドネイチャーカラースケールの長さ:648ｍｍネックポケットエンド幅約55.2ｍｍヒール高27.0mm（中心）25.3mm（両サイド）重量　572gニトロサテンフィニッシュネックなので手にフィットし滑らかに演奏できます。見た目も良いビンテージスタイルネックで本当に気に入って頂けるオススメなネックです。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecaster
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