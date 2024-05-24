乃木坂46 生写真 齋藤飛鳥 2016 June-Ⅱ シャツ×デニム 3種コンプ ...

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◆内容乃木坂46齋藤飛鳥2016年June-Ⅱの(ヨリ・チュウ・ヒキ)の3種コンプです！今では手に入りづらい生写真です。価格も高く設定させてもらってます。◆状態入手後すぐにスリーブに入れて保管しています。素人管理ですのでご承知の上でご購入ください。◆発送普通郵便で発送いたします。郵便事故などは責任は取れません。硬質ケースは＋200円でお付けいたします。◆その他値下げ不可バラ売り不可神経質な方はご遠慮ください。#乃木坂46#生写真#1期生#齋藤飛鳥#選抜#2016年#シャツ×デニム#3種コンプ