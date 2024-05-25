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- 信楽 壺中窯 保庭楽入 勅題『旅』 茶碗 乙丑 昭和60年 共箱 共布 栞 新品
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商品詳細
信楽壺中窯保庭楽入勅題『旅』茶碗乙丑昭和60年1985年共箱共布栞茶道具抹茶碗新品未使用品です。寸法(約)径137mmx高78mm.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具 #信楽壺中窯#信楽_壺中窯#保庭楽入#保庭_楽入#楽入#勅題茶碗#遠山無限_碧層々#旅#茶碗#茶道具#茶器#抹茶茶碗#新品#未使用#保管品#値下げ種類...茶道具
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