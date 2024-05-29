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今週末最終値下げ！薮内流　蓋置　青交趾　竹
商品番号 W10174058000
商品名

今週末最終値下げ！薮内流　蓋置　青交趾　竹
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具　お茶道具　茶道　茶具　蓋置　薮内流茶道の先生をしていた祖母が持っていたものです。茶道具としてはもちろん、アンティーク　インテリアとして使用もできます。目立った汚れ、傷なし。新品未使用。（状態は写真をご確認ください）⚠︎自宅長期保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。他にも多数、茶道具、茶器など出品しておりますのでぜひご覧ください。種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/ambassador682606.html
http://narcologia.ru/goods/influenza804093.html
http://narcologia.ru/goods/update514995.html
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