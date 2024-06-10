SABIAN HHX 10\

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商品詳細
SABIANHHX10\"Splashスプラッシュシンバル使用頻度も少ない美品です。興味ある方は是非使用する機会が無いので出品します。申し訳ありませんが値引き交渉の質問はご遠慮下さい。あくまでも中古という事を納得の上よろしくお願いします。#sabian#cymbal#シンバル#セイビアン #AAX#AA#HHX#HH#レア#vintage#ヴィンテージ#crashcymbal#chainasymbal#Ride#クラッシュシンバル#ライドシンバル#daveweckl#percussion#パーカッション#ドラム
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