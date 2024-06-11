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掛軸　前大徳　小堀定泰筆　一行書　共箱　C　5893A
商品番号 K30722427126
商品名

掛軸　前大徳　小堀定泰筆　一行書　共箱　C　5893A
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 6,396 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸大きさ　（全長）幅約122.5cm×54.5cm　（画寸）幅約32.5cm×52.5cmシミのような箇所が見受けられます。　土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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