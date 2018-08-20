BTS×PUMA コラボスニーカー

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商品詳細
2018年にBTSとコラボされたPUMAのスニーカーです。24cm未使用ですが、購入してから、何年か経っているため、新品のキラキラ感はありません。換えの黒紐に色あせあります。細部に当時のシンボルマークがちりばめられております。デビュー日も入っております。コレクターズアイテムとしても、もちろん、履いていただいても！グッズ整理のため、お譲りいたします。大切にしてくださる、ARMYへ。人気グループ···BTSグッズ種類···その他
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