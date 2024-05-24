TREASURE Plush Doll ジュンギュ

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商品詳細
公式から購入し、ライブに1度持ち出しました。基本箱に入れて保存していたため、初期傷を除けば綺麗な状態かと思います。※開封時から、画像2枚目のように片方のえくぼ？が反対側と比べ少し目立ちます。初期からの細かな糸のほつれもありますので、「やや傷や汚れあり」としています。気になる方は購入を御遠慮ください。トレカは付きません。開封時に付いたシール痕が箱に残っています。(画像3枚目参照)アルバム開封や9月からのファンミーティングのお供にいかがでしょうか。即購入⭕️トレジャーぬいぐるみ
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